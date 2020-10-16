В Севастополе на две недели запретили культурные и массовые мероприятия

Севастополь, 16 октября — АиФ-Крым.

В Севастополе на две недели приостановили деятельность театров, кинотеатров и других зрительных площадок и запретили культурно-массовые мероприятия, сообщили в пресс-службе правительства города.

Это связано с повышением заболеваемости коронавирусом.

«Ежедневно прирост по COVID порядка 30 человек. Это много для Севастополя. Необходимо принять дополнительные меры, чтобы снизить уровень заболеваемости, чтобы система здравоохранения продолжала справляться с инфекцией», — заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.