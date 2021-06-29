В Севастополе на Камышовом шоссе снова частично ограничат движение транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе Севавтодора. Для завершения ремонтных работ с 3:00 часов 1 июля до 3:00 5 июля перекроют Фиолентовское шоссе от кольца до дома №8. Выезд на Камышовое шоссе с Фиолентовского и обратно будет закрыт. Кроме того, движение ограничат по левой стороне Камышового шоссе от ресторана «Парк Хаус» до депо №1 и на съезде с кольца по левой стороне на дорогу порт Камышовая бухта – мыс Фиолент.

На время действия ограничений перевозка пассажиров по маршрутам №№ 3, 24, 79 будет осуществляться до участка перекрытия и после данного участка согласно схем движения. Маршрут № 35 от 2-го отделения Золотой балки будет сокращён до участка перекрытия Фиолентовского шоссе в прямом и обратном направлениях. Пересадка для пассажиров по маршрутам 3, 24, 79 между участками перекрытия будет выполняться без взимания дополнительной платы.