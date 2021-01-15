В Севастополе на некоторых дорогах снимут ограничение скорости

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Ограничения скорости движения транспорта до 40 километров в час на Фиолентовском шоссе (от пересечения с улицей Маринеско до улицы Вакуленчука) и на улице Индустриальной снимут уже с середины следующей недели. На последней скоростные ограничения сохранятся только в районе двух нерегулируемых пешеходных переходов возле домов №11 и №26, пишет новостной портал ForPost со ссылкой на руководителя отдела безопасности дорожного движения Сергея Волкова.

Послабление ограничений запланировано и в отношении Камышового шоссе – там планируют вернуть разрешенную скорость до 60 километров в час после окончания ремонта и установки светофоров на всех пешеходных переходах. Ранее ограничить скорость на свежеотремонтированной дороге пришлось в том числе из-за частых аварий и случаев наездов на пешеходов, в том числе со смертельным исходом, напомнил Сергей Волков.

Будет ли возвращен стандартный для городской черты скоростной режим на Монастырском шоссе, где также появилось стационарное освещение, пока неясно.