В Севастополе на некоторых улицах на шесть часов отключат свет

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В Севастополе 3 сентября на некоторых улицах отключат свет на шесть часов. Об этом сообщили в пресс-службе «Севастопольэнерго». Причина – неотложные ремонтные работы.

С 9 часов утра до 15:00 света не будет в домах №50, 43, 47 по улице Скифская, в ТСН «Биолог», в селе Родное – в домах с 2 по 24 и с 1 по 31 по улице Садовая и в домах с 2 по 6 и с 3 по 7 на улице Умерова.

Чуть дольше – ориентировочно до 17:00 без света останутся жители домов №2-6, 14, 20-28, 44, 46 ,9, 11 по улице Генерала Жидилова, и домов №25, 26 и 28 по улице Кокчетавская. В селе Орлиное электроэнергию выключат по следующим адресам: пер. Байдарский 7, ул. Учительская 2-10, 3-5, ул. Тополиная 2-10, 3-9, ул. Тюкова 30-А, 2-38, 1-43, 47, ул. Цветочная 2-14, 1-25, ул. Круговая 2, ул. Солнечная 2-8, 1-9.