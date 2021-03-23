В Севастополе на пожаре погибла женщина

В доме на улице Корчагина на 5 этаже горела квартира, одна женщина погибла. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Севастополю.

Информация о пожаре поступила в Центр управления в кризисных ситуациях 23 марта в 11 часов 11 минут.

Прибыв на место происшествия, спасатели сформировали два газодымозащитных звена, вскрыли дверь квартиры и проникли в задымлённое помещение.

«Внутри была обнаружена пожилая женщина без сознания. Её незамедлительно передали врачам скорой помощи, однако реанимационные действия не дали результата – медики констатировали гибель пострадавшей», – сообщают в пресс-службе МЧС.

Площадь пожара составила 5 квадратных метров, горела домашняя утварь. На тушение подали ствол «Б». Параллельно силами МЧС была предпринята эвакуация жителей соседних квартир: всего на свежий воздух вывели 8 человек.

Пожарным удалось локализовать пламя и остановить открытое горение в кратчайшее время. В 12 часов ровно пожар ликвидировали полностью. На месте работает следственно-оперативная группа. Причины и обстоятельства происшествия устанавливают.