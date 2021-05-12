В Севастополе на пожаре погибла семилетняя девочка

В Севастополе произошел пожар, в результате которого погибла семилетняя девочка. Мать погибшей и второй ребенок — в больнице, передает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Севастополю.

Прокуратура Крыма проводит проверку по пожару в Бахчисарайском районе «Женщина и старший ребенок покинули помещение самостоятельно, второй ребенок остался в строении», – говорится в сообщении.

Пожарные, прибывшие на место происшествия, вынуждены были отступить из-за частичного обрушения кровли — работа внутри стала невозможной. Поиски девочки возобновились, когда пламя было локализовано. Ее тело было обнаружено без признаков жизни на втором этаже.