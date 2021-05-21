В Севастополе на пожаре пострадал один человек

В Севастополе произошел пожар в многоквартирном доме, в результате которого пострадал один человек и еще 28 были эвакуированы, передает пресс-служба ГУ МЧС РФ по городу.

В Севастополе на пожаре погибла семилетняя девочка Пожар произошел на улице Костромская в пятницу утром. Очевидцы отмечают, что дым шел из около четвёртого этажа.

«Прибывшие спасатели обнаружили, что огонь распространился на балконы четвертого и пятого этажей. Существовала угроза его дальнейшего распространения», — уточнили в сообщении.