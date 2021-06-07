В Севастополе на пожаре пострадала женщина

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Севастополю

В Севастополе в воскресенье на пожаре пострадала женщина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по городу.

Рано утром 6 июня на пульт дежурного поступило сообщение о пожаре в двухуровневой квартире на верхних этажах 8-этажного дома на Адмирала Юмашева. На вызов незамедлительно выехали силы и средства МЧС России: 20 человек личного состава и 7 единиц техники.

На месте спасатели сформировали газодымозащитное звено и проникли в горящую квартиру, где нашли женщину с ожогами кожи и верхних дыхательных путей. Пострадавшую вынесли на свежий воздух и передали медикам скорой помощи для госпитализации. Также из многоэтажного дома эвакуировали 18 взрослых и четверо детей.

Спасатели в кратчайший срок локализовали и устранили открытое горение. Это позволило предотвратить распространение огня.

Площадь пожара составила 20 квадратных метров. Причины происшествия устанавливаются.