В Севастополе на пожаре спасли семерых взрослых и двоих детей

Девять человек, в том числе двоих детей, спасли севастопольские пожарные. 24 марта в 12 часов 41 минуту оперативному дежурному поступило сообщение от очевидцев: по улице Героев Севастополя горела квартира на пятом этаже дома.

К месту выдвинулись два отделения 2-й пожарно-спасательной части, автолестница 6-й части, а также служба пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ и опергруппа Главного управления МЧС России по Севастополю, о чём сообщает пресс-служба ведомства.

Огнеборцы сформировали два газодымозащитных звена, вскрыли входную дверь и проникли в квартиру. Внутри горела домашняя утварь – огонь охватил пять квадратных метров. На тушение незамедлительно подали ствол «Б».

Параллельно сотрудники МЧС помогали эвакуироваться жильцам соседних квартир – подъезд был сильно задымлён. На свежий воздух вывели 20 жителей дома. Спасены девять человек, среди которых двое детей – для этого использовались устройства, обеспечивающие защиту органов дыхания и зрения.

Всех спасённых пожарные передали для осмотра сотрудникам скорой медицинской помощи. Госпитализирован один ребёнок – его состояние удовлетворительное.

Кроме того, до прибытия пожарных из горящей квартиры самостоятельно эвакуировались две девушки, перебравшись на соседний балкон.

ЮРИЙ КИРЬЯНОВ, заместитель начальника отдела организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ГУ МЧС России по Севастополю: «Приступили к деблокировке двери, подали ствол высокого давления, начали спасение людей. Было эвакуировано из подъезда 20 человек, в том числе девять детей, из них трое – с спас-устройствами, так как очень сильное задымление было в подъезде. Все люди находятся в нормальном состоянии, переданы бригадам скорой помощи».

Огнеборцы локализовали и остановили открытое горение за полчаса – в 13 часов 16 минут пожар ликвидировали полностью. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.