В Севастополе на пожаре в частной постройке погиб человек

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Севастополю

Ещё один человек погиб в Севастополе на пожаре. На прошлой неделе трагедия произошла в Каче – предположительно, из-за неисправности газового оборудования погиб 41-летний мужчина. Рано утром 24 августа стало известно о еще одном несчастном случае.

Сигнал о пожаре в частной постройке на Ревякина поступил в МЧС в 5 часов 5 минут утра 24 августа. Туда выехали по 2 отделения 1-й и 2-й пожарно-спасательных частей, а также служба пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ.

Прибыв на место, спасатели сразу же проникли в горящий одноэтажный дом.

«Огнём было охвачено три комнаты, общая площадь пожара составила 60 квадратных метров. На тушение подали два ствола «Б». В одном из помещений был обнаружен погибший мужчина. Его личность на данный момент устанавливается», – пояснили в пресс-службе ГУ МЧС России по Севастополю. Локализацию пожара и ликвидацию открытого горения провели в кратчайшие сроки. Полностью ликвидировали – в 6:46 утра.