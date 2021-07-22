В Севастополе на счетах эскроу хранится почти 5 млрд рублей

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Количество счетов эскроу, открытых в Севастополе для расчетов по договорам участия в долевом строительстве, на 1 июня 2021 года составило 1 305. Именно столько квартир уже строится по новому механизму финансирования, предусмотренного для жилья. Объем размещенных там средств достиг 4,9 млрд рублей, сообщили в Отделении Севастополь Центробанка России.

По состоянию на 1 июня этого года в нашем городе раскрыто 42 счета эскроу. Застройщикам за построенное и сданное в эксплуатацию жилье перечислено 145,4 млн рублей.

«Достроить жилье, привлекая средства дольщиков напрямую, возможно было при условии готовности дома на 30% на 1 июля 2019 года с долей проданных квартир не менее 10%. Теперь застройщики работают, используя исключительно механизм эскроу. Покупатель перечисляет в банк деньги, а продавец-застройщик получает доступ к ним после ввода дома в эксплуатацию. Данная схема максимально прозрачна и не допускает на рынок недобросовестных девелоперов», — отметил заместитель управляющего Отделением Севастополь Центрального банка Российской Федерации Юрий Соломенник.

За год количество счетов эскроу в Севастополе увеличилось в 4,9, объем привлеченных денег – в 6,3 раза. При этом средняя процентная ставка по кредитам, которые выдали застройщикам, использующим счета эскроу, в Южном федеральном округе продолжает снижаться. На 1 июня она составила 2,37%.

Напомним, с 1 июля 2019 года вступили изменения в Федеральный закон N 214-ФЗ. В связи с этим поменялись правила работы на строительном рынке. Застройщики не могут пользоваться деньгами дольщиков до того момента, как объект будет сдан в эксплуатацию. Средства пайщиков хранятся на специальных счетах банка – эскроу-счетах, а застройщики возводят объект на собственные средства, или получив банковский кредит.