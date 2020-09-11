В Севастополе на улице Багрия горела квартира

Севастопольские спасатели оперативно ликвидировали пожар в квартире на улице Багрия. Возгорание произошло 10 сентября в середине дня на верхнем этаже трёхэтажного дома. На кухне огнём были объяты мебель, электрооборудование и другие предметы домашнего обихода.

АЛЕКСЕЙ ДРОЗДОВ, начальник дежурной смены службы пожаротушения Главного управления МЧС России по Севастополю: «Сотрудниками правильно принято решение – установлена трёхколенная лестница, с проникновением в квартиру подали ствол для тушения. Площадь пожара составила 20 квадратных метров. При тушении пожара никто не пострадал».

Спасатели эвакуировали жильцов из соседних квартир – 4 человека, в числе одного ребёнка. Кроме того, из задымлённого помещения была спасена собака.

От МЧС России к тушению пожара были привлечены 17 человек и 6 единиц техники. Причины случившегося устанавливаются.