В Севастополе на утро 8 ноября коронавирусом заболели 352 человека

За сутки в Севастополе коронавирусом заболели ещё 352 человека. Данные на 8 ноября сообщили в пресс-службе регионального Правительства. Умерли 11 человек в возрасте от 35 до 84 лет.

Выздоровели и выписались 100 человек.

В Роспотребнадзоре предоставили уточнённые данные за время всей пандемии COVID-19 в Севастополе: за это врем новой инфекцией заболели 41 842 человека, выздоровели 35 129 человек, 1 458 умерли.

В городе продолжается кампания по вакцинации. Работают кабинеты в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях. Также функционируют мобильные пункты на площади Нахимова, площади Захарова, внутри торговых центров «Муссон», «Апельсин» и «SeaMall».

Как отмечают в Севздраве, случаев осложнений после прививки в регионе не зарегистрировано.

На утро 8 ноября первую прививку сделали 200 326 человек, вторую – 165 440 жителей региона.