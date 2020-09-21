В Севастополе начали делать прививки от коронавируса

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В Севастополе начали делать прививки от новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства города. Пробная партия двухкомпонентной векторной вакцины «Гам-КОВИД-Вак» поступила в наш город на прошлой неделе. В первую очередь прививки сделали медработникам, которых находятся в зоне риска – сотрудникам поликлиник и стационаров.

«Пандемия коронавируса – серьёзный вызов для медицины, и доктора сталкиваются с этим заболеванием первыми, они постоянно находятся в группе риска. Инфекция признана ВОЗ как особо опасная, и появившуюся возможность вакцинации, безусловно, нужно использовать», – заявила врач-эпидемиолог городской больницы № 4 Галина Посоха.

Перед прививками медиков осматривали, брали у них анализ крови. Процедура проводилась с соблюдением санитарно-эпидемических требований. Вакцину поставляют в регионы в замороженном состоянии при температуре -18 градусов. В Севастополь её привезли с соблюдением всех требований.

«В настоящий момент Российская Федерация – единственная страна, которая официально зарегистрировала вакцину против коронавирусной инфекции. Вакцина позволяет сохранить здоровье за счёт выработки иммуноглобулина G. Иммунитет к заболеванию вырабатывается в течение двух-четырёх недель», — отметил главный внештатный специалист-эпидемиолог Департамента здравоохранения Сергей Грыга.

Напомним, с 1 сентября в Севастополе началась прививочная кампания против гриппа. С сентября по ноябрь планируется привить около 60 процентов населения, то есть примерно 271 тысячу человек. Массовая вакцинация позволяет создать иммунную прослойку, необходимую, чтобы избежать эпидемии. Вакцина «Совигрипп», которой медики прививают севастопольцев, используется в городе четвёртый год, она хорошо себя зарекомендовала, у неё минимальные побочные действия. Также ожидаются поставки вакцин «Ультрикс» и «Флю-М».

Прививку от гриппа можно сделать в поликлинике по месту прикрепления в рабочие часы, а также в мобильных комплексах, которые работают ежедневно с 10:00 до 18:00 на площади Нахимова, в субботу и воскресенье с 10:00 до 18:00 возле торговых центров «Муссон», «Апельсин» и SeaMall, а также по субботам с 10:00 до 18:00 на площади 40 лет Октября в Балаклаве.