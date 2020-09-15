В Севастополе начали штрафовать за парковку на газоне

В Севастополе начали штрафовать автомобилистов, паркующих свои машины на газонах. 8 сентября вступил в силу Указ о наделении сотрудников Департамента городского хозяйства полномочиями фиксировать эти правонарушения. Первый мониторинг территории прошёл 15 сентября в районе улицы Степаняна. Соответствующие уведомления получили владельцы более десятка незаконно припаркованных авто.

От былого газона здесь не осталось и следа, сейчас на территории – одни деревья. На месте зелёной зоны у многоквартирных домов в районе улицы Степаняна, 9 появилась стихийная парковка. Автомобили здесь стоят упорядоченно – в ряд. И так же, один за другим, на лобовые стёкла машин крепятся уведомления об обнаружении достаточных оснований для возбуждения дела об административном правонарушении. В документе указывается орган, в который автовладельцу необходимо прийти для составления протокола. Хозяина машины определят по госномеру. Перед этим сотрудники Департамента городского хозяйства Правительства Севастополя делают фотофиксацию нарушения. Глава профильного ведомства Евгений Горлов отметил, что такие газоны относятся к общественной территории, на которых инфраструктуру развивали именно городские власти, поэтому парковаться в таких местах нельзя.

ЕВГЕНИЙ ГОРЛОВ, исполняющий обязанности директора Департамента городского хозяйства Правительства Севастополя: «Если гражданин или юридическое лицо не приходит за получением протокола, ему заказным письмом отправляется данное уведомление об административном правонарушении. Соответственно, передаётся материал в суд, где будет возбуждено производство и взыскание. Если эта территория входит в зону ответственности обслуживающей организации, и будет нанесён ущерб почве либо каким-то насаждениям, на которые были затрачены в том числе бюджетные средства, будет ещё и возмещение затрат, то есть возмещение ущерба».

Евгений Горлов объяснил, что газоном считается искусственное сооружение, на котором есть зелёное покрытие и возможность высадки деревьев. При этом чиновник отметил, что на некоторых участках, которые жители используют в качестве автостоянок, новая трава уже не вырастет. На таких бывших зелёных зонах Глава Департамента городского хозяйства предлагает местным жителям обустраивать законную парковку самостоятельно.

ЕВГЕНИЙ ГОРЛОВ, исполняющий обязанности директора Департамента городского хозяйства Правительства Севастополя: «Собственники жилых помещений в рамках эксплуатации, содержания многоквартирного жилого дома могут общим собранием принять решение и сделать парковочную зону в рамках содержания управляющей компанией, в рамках своего тарифа. Владельцы автотранспортных средств должны по согласованию с собственниками организовать парковку надлежащим образом. То есть, если зелёная зона свободна, это не значит, что там должна стоять машина. Был раньше проект планировки дома, когда он строился, не было столько машин. При развитии техники, сейчас на семью по одной машине приходится».

Евгений Горлов предупредил, что для обычного автомобилиста штраф за парковку на газоне составит 1500 рублей, должностное лицо заплатит 10 тысяч, а если машина зарегистрирована на юридическое лицо, её владельца ждёт штраф 30 тысяч рублей. Такие мониторинги будут проводиться ежедневно, пообещал руководитель Департамента городского хозяйства Правительства Севастополя.

Маргарита Борисенко, Юрий Реутин, «Севинформбюро»