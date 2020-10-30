В Севастополе начали запускать котельные

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«Севтеплоэнерго» проводит запуск источников теплоснабжения по установленному графику. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства города.

Для того, чтобы тепло поступало ко всем потребителям, ведется комплексная работа со всеми ресурсоснабжающими организациями и управляющими компаниями.

Государственное унитарное предприятие опубликовало график пуска. Предлагаем вам с ним ознакомиться.

По вопросам отсутствия отопления в многоквартирном доме или в квартире необходимо обращаться в аварийно-диспетчерскую службу управляющей компании:

ГУП «УК Инкерман»: дежурный телефон +79788220081, +79782015287

ГУП «УК Север»: Дежурный телефон +7978 9863101, +7 8692 71 46 81

ООО «УК Балаклавского района»: Дежурный телефон +7978 8287258, +7978 1432291

ООО «УК»: Дежурный телефон +7978 0153077, +7978 1411713

ГУП «УК Гагаринского района-2»: Дежурный телефон +7978 2568238, +7 8692 41 66 10

ГУП «УК Стрелецкая бухта»: Дежурный телефон +7978 8768524, +7978 7204496, +7 8692 24 02 96

ГБУ «Госжилфонд»: Дежурный телефон +7978 1411713

ГУП «УК Нахимовского района»: Дежурный телефон +7978 0399515, +7978 1411713, +7 8692 49 63 85, +7 8692 44 40 66

ООО «УК Гагаринского района -1»: Дежурный телефон +7978 0399515, +7978 1411713, +7 8692 49 63 85, +7 8692 44 40 66

ООО «УК Центр»: Дежурный телефон +7978 141 80 35, +7 8692 55 20 29