В Севастополе начались общественные обсуждения актуализации схемы теплоснабжения

В Севастополе начались общественные обсуждения по актуализации схемы теплоснабжения города до 2036 года. Они проходят в электронном виде с 24 февраля по 3 марта. В проекте рассматривают основные направления развития системы. Среди них строительство и реконструкция источников тепловой энергии, перевод действующих угольных и мазутных котельных на газообразное топливо, строительство новых газовых котельных, а также реконструкция и техническое перевооружение сетей ГУП «Севтеплоэнерго».

ЕВГЕНИЙ ГОРЛОВ, директор Департамента городского хозяйства Правительства Севастополя: «У нас сегодня эксплуатируется нашими теплоснабжающими организациями 140 котельных. Соответственно, возникает потребность в увеличении соответствующей мощности и увеличении потребляемого носителя для населения также на развивающихся территориях. Мы провели соответствующую работы с сопутствующими департаментами: Департаментом архитектуры, Департаментом капитального строительства. Они дали свои предложения».

Схему теплоснабжения актуализируют каждый год. С проектом можно ознакомиться на сайте Правительства Севастополя в разделе «Официальные документы: Другие документы от 2 февраля 2022 года». Участники общественных обсуждений могут подавать свои замечания на интернет-портале местного Правительства или Департамента городского хозяйства либо в письменной форме по адресу: улица Ленина, 2, Департамент городского хозяйства.