В Севастополе начались приготовления к реконструкции главной набережной

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В Севастополе начинаются работы, связанные с готовящейся реконструкцией главной набережной города. В районе Артиллерийской бухты проходят инженерно-геологические изыскания, сообщает новостной портал ForPost.

«Сейчас начинаются изыскания, которые позволят нам в дальнейшем реализовать все эти мероприятия <по реконструкции>. Есть поручение губернатора — мы его исполним», — рассказал и.о. директора Департамента городского хозяйства Правительства Севастополя Евгений Горлов.

Чиновник отметил, что власти собираются и дальше развивать центр города и делать её более привлекательной как для местных жителей, так и для туристов. По мнению Горлова, на сегодня улица Ленина, проспект Нахимова и район Артбухты – в неудовлетворительном состоянии, также есть вопросы к находящимся там коммерческим объектам.

Напомним, о планах по реконструкцию главной набережной и территории, прилегающей к Артиллерийской бухте, говорил ещё в феврале этого года руководитель Департамента по имущественным и земельным отношениям Правительства Севастополя Максим Левашов. Тогда ведомство уточняло информацию по участкам, попадающим под реконструкцию. Комплексную реконструкцию хотят сделать за счёт Москвы. Такая договорённость зафиксирована в двухлетнем соглашении между Правительствами Севастополя и Москвы.