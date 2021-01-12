В Севастополе началось строительство детсада на улице Героев Бреста

В Севастополе началось строительство детского сада на улице Героев Бреста. Он рассчитан на 220 мест для детей от 1,5 до 7 лет. Возведением объекта занимается местная государственная компания «Севастопольстройпроект». Стоимость госконтракта – почти 248 миллионов рублей, финансирование ведётся в рамках федеральной целевой программы. О том, каким будет новый детсад и когда учреждение сможет принять маленьких севастопольцев – смотрите в нашем сюжете.

На месте пустыря у перекрёстка улиц Героев Бреста и Борисова в скором времени появится новый современный детский садик. Строители уже выкопали котлован и готовятся возвести фундамент. Общая площадь земельного участка, на котором в конце года появится современное дошкольное учреждение – более девяти тысяч квадратных метров.

ИЛЛАРИОН ГАПИЦОНОВ, директор Департамента капитального строительства Правительства Севастополя: «Запроектирован детский садик на 220 мест – 12 подгрупп детей от 1,5 до 7 лет. Садик спроектирован согласно всех действующих нормативных требований. Окончание строительства запланировано на декабрь 2021 года».

В новом здании детского сада по проекту разместятся: медицинский и пищевой блоки, прачечная, универсальные санузлы, физкультурный и музыкальный залы, служебные кабинеты, помещение для детских кружков и места для хранения колясок. Детский сад будет доступен и для маломобильных групп населения, на все этажи запроектирован пассажирский лифт. Вокруг здания возведут игровые и спортивные площадки, тротуарные дорожки, а также высадят деревья и кустарники. Стоимость госконтракта – почти 248 миллионов рублей. Финансирование ведётся в рамках федеральной целевой программы.

ИЛЛАРИОН ГАПИЦОНОВ, директор Департамента капитального строительства Правительства Севастополя: «Подрядчиком является наше государственное подведомственное учреждение АО «Севастопольстройпроект». Работы, как видите, уже начаты, ведётся разработка котлована. В ближайшее время подрядчик приступит к устройству свайного поля, потому что здесь наблюдаются сложности грунтов. Дальше будет уже подготовлено основание и соответствующее возведение двухэтажного детского сада».

Напомним, в конце прошлого года для Севастополя и республики Крым установлен специальный режим для государственных закупок. Теперь подрядчиков для строительства важных объектов правительство региона сможет назначать самостоятельно, минуя систему конкурсов и электронных аукционов. При строительстве детского сада на улице Героев Бреста назначен подрядчик без конкурса – АО «Севастопольстройпроект».

ИЛЛАРИОН ГАПИЦОНОВ, директор Департамента капитального строительства Правительства Севастополя: «В целом, конечно, мы ориентируемся на местных строителей, чтобы поднимать строительную отрасль, которая, к сожалению, за эти годы «пала смертью храбрых». В основном это были материковые подрядчики, но они в большей части не зарекомендовали себя как надёжных. Соответственно, сейчас в большей части у нас присутствуют местные – Крым и Севастополь».

Однако, закон не запрещает указанному единственному поставщику прибегать к помощи субподрядчиков. На данном объекте – это московская фирма «Бизнес Континент».

АЛЕКСАНДР ЗАЙЦЕВ, генеральный директор АО «Севастопольстройпроект»: «На сегодняшний день есть субподрядчик – компания «БК», которая выполняет первый этап работ. Подрядчик выбирается на основании опыта, на основании компетенций, на основании знаний и финансовой устойчивости».

По словам руководителя акционерного общества «Севастопольстройпроект», никаких проблем и недочётов с проектно-сметной документации нет. Строительство ведётся строго по графику. Срок окончания – декабрь 2021 года.

Николай Кузнецов, Дмитрий Лелеко, «Севинформбюро»