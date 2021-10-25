В Севастополе начался третий конкурс на проектирование городской электрички

Третья попытка найти проектировщика Севастопольской городской электрички. «Крымская железная дорога» снова объявила соответствующий конкурс, пишет новостной портал ForPost. Стоимость разработки документации может превысить 160 миллионов рублей.

Напомним, максимальная стоимость первой закупки была 114,9 миллионов рублей, однако её отменили, так как на совещании с заместителем председателя Правительства России Маратом Хуснуллиным было решено серьезно доработать техзадание.

Второй конкурс объявили в августе 2021 года, его максимальная стоимость была уже выше – 193,7 миллионов рублей. Заявку тогда подала только одна кампания – ООО «Центродорпроект». Однако комиссия пришла к выводу, что поступившая заявка не соответствовала требованиям.

Подать заявку в рамках третьего конкурса можно будет до 16 ноября. Подготовить проектную документацию выбранному подрядчику нужно будет за 210 календарных дней с даты подписания договора. На прохождение госэкспертизы отведено 90 дней.