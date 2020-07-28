В Севастополе начнут работать педиатрические бригады скорой помощи

С 1 августа в Севастополе планируют начать работу педиатрические бригады скорой помощи. Об этом рассказала главный врач севастопольского Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Татьяна Стульба. По её словам, ежедневно в городе будут работать по две такие бригады. В состав каждой из них войдут педиатр, медицинская сестра и водитель. Их распределят на две подстанции скорой помощи.

ТАТЬЯНА СТУЛЬБА, главный врач севастопольского Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф: «Никогда не было в городе Севастополе педиатрических бригад. Это связано с тем, что по порядку оказания скорой медицинской помощи, вообще структура скорой помощи, кроме специализированных бригад, как реанимационные бригады, так и психиатрические бригады, ещё должны быть педиатрические бригады. Это те бригады, которые будут осуществлять только работу с нашими детьми».

По словам Татьяны Стульбы, севастопольский Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф укомплектован на 84% фельдшерами и на 30% – врачами. Несмотря на недостаток кадров, медики прибывают на вызов быстро, отметила главврач скорой помощи.

ТАТЬЯНА СТУЛЬБА, главный врач севастопольского Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф: «Эта наша гордость: период доезда в городе Севастополе составляет, несмотря на то, что мы работаем в режиме повышенной готовности, это официальная информация – 92%, на ДТП у нас доезд 100%. Это один из лучших показателей. Мы входим в тройку скорых помощей – лучших в Российской Федерации. На ДТП у нас доезд бывает 7 минут, бывает 8, бывает 10, но, опять-таки, регламент жёсткий – до 20 минут».