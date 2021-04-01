В Севастополе наградили победителей фестиваля МЧС «Звезда спасения»

Дипломы, подарки, поздравления. В Главном управлении МЧС России по Севастополю чествовали победителей и призёров регионального этапа VВсероссийского героико-патриотического фестиваля детского и юношеского творчества «Звезда спасения». Участники от 7 до 18 лет представили более 200 работ в номинациях изобразительного, сценического, хореографического, литературного творчества.

В состав конкурсного жюри вошли сотрудники МЧС, представители Студенческого корпуса спасателей, Севастопольской художественной школы, Департамента образования и Управления по делам молодёжи и спорта Правительства Севастополя.

Авторов работ наградили дипломами и сладкими подарками, а педагогам, воспитавшим таланты, передали благодарственные письма.

Номера и работы, завоевавшие первенство в номинациях, продолжат борьбу за победу и представят Севастополь на всероссийском этапе фестиваля «Звезда спасения» в Москве.