В Севастополе наступил бархатный сезон

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В Севастополе – бархатный сезон. Холодный фронт, который пришел в наш город на несколько дней, отступил, сообщает новостной портал ForPost. В ближайшие дни нас порадует тёплая сентябрьская погода.

В понедельник, 21 сентября, температура к полудню поднимется до +24 градусов. Будет солнечно, западный ветер в течение дня будет несильным.

22 сентября, во вторник, также будет ясно и солнечно. Это День осеннего равноденствия. В 16:31 Солнце перейдёт небесный экватор. День будет становиться всё короче, а ночь – длиннее. С этого времени к нам приходит астрономическая осень.

В среду будет немного прохладнее, чем в два предыдущих дня – воздух прогреется только до +21 градусов тепла днём. Ветер немного усилится, на небе появятся облака.

Четверг будет облачным. Западный ветер опять немного усилится, столбик термометра к 12:00 поднимется до 22 градусов.