В Севастополе назвали новый срок слушаний по правилам землепользования и застройки

В Севастополе в очередной раз заговорили о намерении принять главные градостроительные документы в ближайшее время. Губернатор города поручил чиновникам подготовить предложения по формированию стратегии социально-экономического развития региона и разработать «дорожную карту» по проектам генерального плана и правил землепользования и застройки. Публичные слушания по последним двум документам планируют назначить на ближайшую весну.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «Три стратегических документа, которые у нас в этом году должны появиться. Поэтому давайте Мария Александровна [Литовко] подготовьте предложения по формированию стратегии. Николай Валерьевич [Гордюшин] «дорожную карту», как мы этот год идём с учётом возможности, начиная с весны, выходить на публичные слушания, как мы будем двигаться по ПЗЗ [правилам землепользования и застройки] и генплану».