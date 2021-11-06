В Севастополе не будут продлевать нерабочие дни. Об этом губернатор Михаил Развожаев написал в своём аккаунте в Instagram.

С 8 ноября возобновляют работу школы и детские сады. Все остальные ограничения сохраняются согласно Указу губернатора №14. То есть для посещения развлекательных и спортивных учреждений, кафе, ресторанов, салонов красоты, парикмахерских, кинотеатров, театров и прочих заведений будет необходим один из этих документов: QR-код или справка о прохождении полного курса вакцинации, QR-код или справка о перенесенном COVID-19 (срок действия документа – полгода с момента выдачи).

В комментариях сотрудники Департамент сельского хозяйства и потребительского рынка уточнили, что все торговые объекты возобновят работу в штатном режиме с 8 ноября, и для доступа в них QR-коды не требуются.