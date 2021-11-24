В Севастополе не будут вводить QR-коды для проезда в общественном транспорте

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Власти Севастополя не собираются вводить QR-коды для проезда в общественном транспорте, передает новостной портал ForPost, ссылаясь на собеседника в региональном Роспотребнадзоре. Опыт Татарстана, который 22 ноября запретил гражданам без QR-кодов пользоваться общественным транспортом, в Севастополе не рассматривается.

По словам директора Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Павла Иено, ведомство готово внедрять какие-либо меры по борьбе с коронавирусом, если соответствующее распоряжение поступит от Правительства и Роспотребнадзора. Руководитель ведомства уверен, что для проверки QR-кодов нужно будет увеличить число контролёров на линиях.