В Севастополе недостроенный ТЦ превратят в поликлинику

Фото: vk.com/razvozhaev_m

Власти Севастополя выкупают недостроенное здание торгового центра на улице Косарева и изымают участок. Об этом губернатор Михаил Развожаев сообщил на своей странице «ВКонтакте». Там собираются сделать поликлинику.

«По этому объекту было много обращений, люди даже прикладывали документы советского периода, где это место было определено под поликлинику, но в украинские времена эту землю отдали под торговый центр. Так что можно сказать, восстанавливаем историческую справедливость», – подчеркнул губернатор.