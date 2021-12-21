В Севастополе недостроенную подземную электростанцию пытаются спрятать под грифом секретности

Фото: Алексей Тихонов

Немногие знают, что в Севастополе есть интереснейший объект – подземная электростанция, известная как объект «Крот». В 2019 году её передали ГУП «Севтеплоэнерго», который с тех пор старается лишний раз не привлекать внимание как общественников и журналистов, так и исследователей. Новостной портал ForPost попытался разузнать, какое будущее ждёт это необычное место.История этого объекта уходит в прошлое столетие. Его задумывали построить ещё до Великой Отечественной войны. В то время активно развивалась военная промышленность и для её поддержания требовался источник энергии. Тогда было принято решение построить электростанцию в скальном массиве Троицкой балки под контролем НКВД. Но закончить работы до войны не удалось. Несмотря на этот факт, объект использовался как убежище для жителей ближайших посёлков. После окончания войны потребность в подземной электростанции осталась, и в 1950-х годах работы продолжилась. Сам по себе объект, по разным данным, занимает площадь от 30 до 40 тыс. кв. м, поэтому строительство двигалось медленно. К тому же, нужно понимать, что строительство под землёй требует больше затрат, как финансовых, так и во времени.

К 1991 году «Крот» был готов на 85%. На станции были установлены три котла, два турбогенератора и два дизеля, трансформаторные подстанции и насосные станции.К этому времени на территорию перенесли часть оборудования Крымской атомной электростанции, что находится в восточной части Крыма, вблизи города Щёлкино. После распада СССР подземную электростанцию забросили, её частично разграбили. Потом «Крот» оказался в управлении оператора Севастопольской ТЭЦ – компании «СГС плюс». После 2014 года договор аренды с компанией переоформили по российским стандартам.Но её владельцу такой объект совершенно не был нужен — «Крот» нужно было содержать, часто на её территорию попадали люди, жаждущие экстрима.

Поэтому предприятие пыталось вернуть объект городу, расторгнув договор аренды. В итоге власти нашли «Крот» нового хозяина — ГУП «Севтеплоэнерго», который в отличие от «СГС плюс» строго ограничил посещение объекта. Доступ туда потеряли и журналисты, и исследователи.«Посещение данного объекта не представляется возможным. Доступ на него запрещён. Информация по данному объекту не подлежит распространению», — сообщила пресс-служба «Севтеплоэнерго» в ответ на запрос наших коллег.По словам источника ForPost, «Севтеплоэнерго» с радостью избавился бы от «Крота», но брать его под свою ответственность никто не хочет. А лишнее упоминание в СМИ – это дополнительное внимание со стороны молодых людей, которые при его несогласованном посещении могут сорваться и разбиться. Периодически «Кроту» пытаются найти применение. В 2003 году Виктор Черномырдин, который в то время был послом России на Украине, предложил установить в подземной электростанции списанный ядерный ректор с подводной лодки с запасом прочности в 25 лет. Также звучали инициативы создания на базе «Крота» музея. По словам историка, специализирующегося на подземных объектах, Алексея Тихонова, в музее нет никаких перспектив, как и военном объекте, так как «Крот» — это часть истории и проще развернуть мобильные электростанции, нежели восстанавливать этот несостоявшийся объект. «Все разговоры о создании на его базе музея — ни о чём. Если водить туда людей, то надо делать для людей. Любое подобное пространство без соответствующего ухода и обслуживания становится источником риска. Я даже на горизонте не вижу тех, кто готов реализовать подобный проект», — сказал Тихонов.