Фото: Севприроднадзор

В Севастополе неизвестные откачивают воду из реки Бельбек. Факт незаконного забора воды вскрыли сотрудники Севприронадзора во время рейда по водоохранным зонам двух рек – Качи и Бельбека, сообщает новостной портал ForPost.

Специалисты ведомства обнаружили на участке Бельбека в районе села Пироговка дизель-генератор, которым незаконно выкачивали воду. Полиции удалось выяснить, что этим занимались работники некой юридической организации без разрешительных документов. За процессом следил контролёр – его личность уже удалось установить. Организацию и должностное лицо привлекли к административной ответственности за нарушение Водного кодекса.

На этом же участке реки экологи обнаружили следы отвала грунта, причем, на обоих берегах. Лабораторные исследования проб воды показали превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ.

Кто именно загрязнил реку, устанавливается. Севприроднадзор начал административное расследование и направил уведомления кругу лиц, которые, возможно, имеют отношение к инциденту. Пока в ведомство поступила неполная информация, необходимая для привлечения виновных, админрасследование продлено.

Кроме того, проверка Балаклавского отдела МВД подтвердила факт незаконных работ по углублению и изменению дна реки Бельбек в селе Холмовка. По имеющейся версии, это делали тоже для забора воды. И ещё один эпизод, связанный с водой, вскрылся в районе Холмовки. Севприроднадзор выяснил, что с помощью технического водозаборного сооружения воду собирали и направляли по трубопроводу для полива теплиц. С этим инцидентом будет разбираться Министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым.