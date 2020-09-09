В Севастополе нет новых заболевших коронавирусом

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В Севастополе нет заболевших коронавирусом по состоянию на утро 9 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства города. После выздоровления выписаны ещё 11 человек. Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 590 человек. В настоящий момент в стационарах находится 97 человек. Выздоровели 445 человек, 20 человек умерло. На сегодняшний день в инфекционной больнице находится под наблюдением 166 человек, в городской больнице № 9 –138, по месту жительства – 401 человек. В режиме обсерваторов работают пансионаты «Изумруд» и «Солнышко».