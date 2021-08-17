В Севастополе нетрезвый строитель поджёг хозяина в собственном доме

Фото: пресс-служба ГСУ Следственного комитета по РК и Севастополю

В Севастополе 24-летнего жителя Нахимовского района обвиняют в убийстве с особой жестокостью. Расследование уголовного дела завершено, сообщили в региональной пресс-службе Следственного комитета.

Установлено: днём 9 сентября 2020 года между молодым человеком, который работал на стройке частного дома в садоводческом товариществе Балаклавского района, и хозяином дома произошел конфликт. Во время ссоры нетрезвый рабочий ударил работодателя деревянным брусом по голове.

Потерпевший потерял создание, и злоумышленник перетащил его подвал, где поджёг вместе с мусором. После этого он поджёг ещё и строительный мусор на втором этаже, чтобы огонь быстрее распространился по всему зданию.

В короткие сроки сотрудники СК вместе с коллегами из УМВД установили личность и местонахождение злоумышленника, и задержали его. Материалы дела направлены в прокуратуру с целью изучения, подписания обвинительного заключения и дальнейшего направления дела в суд.