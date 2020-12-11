В Севастополе ночью горела квартира

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Севастополю

Квартира в одном из домов по улице Вакуленчука горела в ночь с 10 по 11 декабря. Информация в Центр управления в кризисных ситуациях поступила в 2 часа 50 минут ночи, уточнили в пресс-службе Главного управления МЧС по Севастополю.

К месту происшествия направили три отделения 6-й пожарно-спасательной части и одно отделение 1-й части, службу пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ, оперативную группу чрезвычайного ведомства.

Прибыв на место, спасатели увидели, что из окон вырывается пламя, есть угроза распространения огня. Ранг пожара повысили до «1-БИС», запросив подкрепление.

На тушение подали два ствола «Б». Пожарным в кратчайшие сроки удалось локализовать, а потом и остановить горение, не допустив распространения пожара. Его полностью ликвидировали в 3 часа 21 минуту.

Есть одна пострадавшая: девушка получила травмы, попытавшись самостоятельно покинуть квартиру через окно до прибытия пожарных. Её оказали медпомощь.

Площадь пожара составила 35 квадратных метров, причины устанавливаются.