В Севастополе ночью сгорел автомобиль

Фото: Автопартнер.Крым, Инцидент Севастополь / «ВКонтакте»,

Автомобиль горел этой ночью в Гагаринском районе Севастополя, сообщает новостной портал ForPost. ЧП произошло около 3 часов 30 минут ночи у дома №50 на улице Тараса Шевченко. На снимках, опубликованных в соцсетях, видно, как огонь охватил красную «Тойоту», припаркованную под окнами дома. Сотрудники МЧС успешно потушили пожар.

Напомним, в начале июля в Гагаринском районе уже горел автомобиль марки Ford Transit. На ликвидацию пожара площадью 6 квадратных метров спасателям тогда понадобилось 40 минут.