В Севастополе обесточена часть троллейбусных маршрутов

Фото: Алёна Назаркина

В Севастополе обесточена контактная сеть, сообщает пресс-служба Правительства города. В связи с этим, троллейбусные маршруты №№ 14, 4, 19, 17, 20 временно не работают. Время устранения неполадок неизвестно. По информации ГУП «Севэлектроавтотранс», отключение произошло со стороны Севастопольэнерго.

Для обеспечения транспортной доступности, Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры усиливает автобусные маршруты. Власти приносят свои извинения за временные неудобства.