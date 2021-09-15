В Севастополе объявили конкурс на перевозки по 9 маршрутам общественного транспорта

В Севастополе объявили конкурс на перевозки по маршрутам общественного транспорта, в том числе, недавно отменённым ввиду оптимизации. Как пишет новостной портал ForPost, заказчик – Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.

В опубликованных данных написано, что новый перевозчик два года сможет оказывать услуги на маршрутах №5, №12, №12-А, №13-А, №30, №44, № 63, №85 и №120. Ранее на них работал перевозчик ООО «Федчишен».

Техника будущего победителя должна соответствовать определённым требованиям. Например, автобусы, работающие на маршруте, должны быть в эксплуатации не более 7 лет, вмещать 90 и более пассажиров, иметь оборудование для обслуживания пассажиров с ограниченными возможностями и быть обеспечены системами отопления, вентиляции, кондиционирования.

Начальная цена госзакупки – более 54 млн рублей. Подать заявку можно до 7 октября 2021 года.

Напомним, этим летом был расторгнут контракт с предыдущим перевозчиком, обеспечивать перевозки на «освободившихся» маршрутах начало ГУП «Севэлектроавтотранс». По результатам проведения конкурса станет известно на каких маршрутах перевозки будет осуществлять новая компания, а где услуги будут оказываться сразу двумя перевозчиками.

В пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города уточнили: уменьшать количество транспорта на указанных маршрутах не планируется.