В Севастополе обновляют уличные фонари: план на год – 6 тысяч новых светоточек

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В Севастополе продолжается работа по модернизации системы уличного освещения. В планах местного Правительства ввести 6 тысяч новых световых точек в текущем году. Для этого в бюджете запланирована сумма порядка 400 миллионов рублей. Старые отслужившие фонари заменят на новые современные светильники. По словам вице-губернатора Николая Жигулина, без внимания не останутся и жители сельских территорий.

Сотрудники государственного бюджетного учреждения «Горсвет» меняют отслужившие свой век старые фонари на новые светодиодные. В Севастополе продолжается плановая работа по обновлению системы уличного освещения. Современные светлые и безопасные улицы – важнейшее направление создания комфортной городской среды, заявляют власти.

НИКОЛАЙ ЖИГУЛИН, заместитель губернатора Севастополя: «За семь лет нахождения в составе Российской Федерации в городе Севастополе более чем в два раза увеличилось количество световых точек. За прошедший 2020 год этот показатель вырос на 17%. В 2021 году мы планируем его увеличить от существующего, и выполненных работ в 2020 году, почти на 20%. А точнее, на эти цели у нас запланировано порядка 400 млн. рублей. И в планах ввод новых 6 тысяч световых точек».

В планах местного Правительства не только установка новых опор освещения, но и модернизация существующей инфраструктуры. По словам вице-губернатора города Николая Жигулина, без внимания не останутся и жители сельских территорий.

НИКОЛАЙ ЖИГУЛИН, заместитель губернатора Севастополя: «Так мы планируем в 2021 году провести масштабные ремонты и устройство новых световых точек в 21-м населённом пункте. И большое количество работ будет проходить и в самом Севастополе. Приоритетными по-прежнему остаются места массового скопления людей, самые проходные точки. Ну и конечно же там, где мы сегодня фиксируем большое количество обращений граждан».

Чиновники планируют закупить для ГБУ «Горсвет» порядка 11 единиц новой техники. В текущем году силами подведомственного предприятия уже модернизирована система уличного освещения на участке проспекта Победы. 

АЛЕКСАНДР ЛАВРИЧЕНКО, директор ГБУ «Горсвет»: «В рамках реализации этого объекта было установлено 35 новых световых точек различного типа. Также был установлен дополнительный светильник для того, чтобы осветить детскую площадку во дворе этого дома по просьбе жителей».

В настоящее время ведутсяработы по восстановлению наружного освещения на Красной горке и улице Лоцманской. Тип каждого уличного светильника подбирается исходя из конкретного места. Срок службы – не менее 5 лет.

АЛЕКСАНДР ЛАВРИЧЕНКО, директор ГБУ «Горсвет»: «Все светильники новые, тип их различный. Где-то применяют светодиодные светильники, где-то применяются натриевые. Делается это из исходя из того, чтобы обеспечить жителям дома комфорт. То есть в проходных местах и проездах ставим более яркие светодиодные светильники, а там, где есть засветка окон – мы применяем более мягкий свет».

В 2021 году запланированы работы по текущему ремонту на 157 объектах, в том числе устройство наружного освещения детских и спортивных площадок. Заменить фонари старого поколения на новые планируется на 18 объектах. Для этого потребуется не менее 280 светильников современного образца.

Николай Кузнецов, Денис Александрович, «Севинформбюро»

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