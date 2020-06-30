В Севастополе обсудили перспективы цифровой экономики для бизнеса

26 июня 2020 года на площадке Центра «Мой бизнес» прошел онлайн-форум «Перспективы цифровой экономики для бизнеса Севастополя», организованный городским правительством.

На Форуме были представлены решения в областях цифровой трансформации, оптимизации бизнес-процессов, защиты персональных данных, кибербезопасности, развитии и совершенствовании социальных сетей. Также были обозначены ключевые тренды в IT-индустрии, продемонстрирован широкий спектр инновационных решений для бизнеса региона.

Отдельной страницей Форума стала пленарная дискуссия «Вектор устойчивого развития» – онлайн-решения в сфере доставки питания, где обсуждались решения для ритейла в режиме перехода из офлайн в онлайн, а также вопросы корпоративной мобильности и др.

В работе Форума приняли участие более 400 человек.