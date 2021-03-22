В Севастополе один человек погиб на пожаре

В Севастополе произошло девять пожаров в течение выходных. Один человек погиб, передает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Севастополю.

В Крыму на пожаре спасли человека Специалисты рассказали, что один из пожаров произошел в субботу в частном доме по улице Гранатной — он охватил площадь в 15 квадратных метров и унес жизнь мужчины. Также в субботу горели вещи и мебель в подвале многоэтажки на улице Богданова. Спасатели эвакуировали 17 человек из квартир.

На следующий день пожары были зафиксированы на балконах жилых домов на улице Казачья и Супруна. В тот же день на улице Челнокова горел металлический вагончик, а на проспекте Античном — автомобиль.