В Севастополе офис «Единой России» оцепили после письма о минировании

В районе площади Лазарева в Севастополе обследуют здание на предмет наличия в нем заложенной бомбы, передают «РИА Новости (Крым)», ссылаясь на главу Ленинского муниципалитета города Максима Мишина.

В Симферополе осудят мужчину за ложное сообщение о минировании вокзала Он уточнил, что сотрудники региональной приемной Дмитрия Медведева получили электронное письмо с информацией, что по адресу Большая Морская, 4, заложена бомба.

«Незамедлительно данная информация была передана в правоохранительные органы. На месте работают опергруппы МЧС, МВД, скорая медицинская помощь, аварийная газовая служба и кинологи», – уточнили Мишин.