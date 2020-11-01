В Севастополе оформить больничный можно в онлайн режиме

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В Севастополе оформить больничный лист можно в онлайн режиме. В нашем городе заработал сервис удалённого оформления соответствующего документа. Об этом сообщает пресс-служба Правительства города. Теперь, чтобы получить больничный, пациенту не нужно обращаться в медицинскую организацию, где он состоит на диспансерном учёте. Оформление документов происходит дистанционно.

В Севздраве надеются, что это уменьшит нагрузку на врачей и обезопасит горожан – им не придётся приходить в больницу в ослабленном состоянии. Удалённое оформление больничного доступно по ссылке.

Напомним, на основании Указа губернатора Севастополя для соблюдения режима самоизоляции Департамент здравоохранения утвердил перечень заболеваний, влекущих угрозу тяжёлого течения коронавируса. Пациентам, из группы риска, будут выдавать листки временной нетрудоспособности. С полным перечнем заболеваний можно ознакомиться в приказе Департамента здравоохранения от 29 октября.