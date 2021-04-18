В Севастополе огнеборцы эвакуировали 13 человек из горящего дома

Спасатели предотвратили взрыв находящихся в горящем здании баллонов с газом в Севастополе, передает пресс-служба ГУ МЧС РФ по городу.

В Крыму пожарные эвакуировали из горящего жилого дома 15 человек Пожар произошел по улице Инженерная балка на Северной стороне Севастополя в субботу днем. Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили, что пожар уже охватил 20 квадратных метров.

«В пылающей квартире сотрудники МЧС обнаружили два газовых баллона, целостность которых была нарушена. Их незамедлительно охладили, вынесли наружу и передали газовой службе города, не допустив взрыва», — уточнили в сообщении.