В Севастополе ожидаются усиление ветра, снег и мороз

Ухудшение и без того не слишком хорошей погоды ожидается в Севастополе 22 декабря. Об этом сообщил Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.Синоптики предупреждают: ночью и днём в среду ожидается снег, на дорогах гололедица. По прогнозу, ночью будет северный ветер со скоростью от 15 до 20 м/с, днём он сменит направление на северо-западное, 10–15м/с. Температура воздуха ночью от -3 до -5 градусов мороза, днём – от -1 до +1 градусов.Сотрудники ГУ МЧС по Севастополю просят воздержаться водителей от поездок. Особенно на дальние дистанции.