В Севастополе определили лучшего пожарного

В Севастополе определяли лучшего пожарного и лучшего начальника караула. Не каждый выдающийся спортсмен может стать хорошим огнеборцем, но хороший пожарный – обязательно превосходный спортсмен. Так считают в региональном управлении МЧС. И 28 июля сотрудники чрезвычайного ведомства доказали это на практике, проходя этапы ежегодного смотра-конкурса «Лучший по профессии».

Программа конкурса состояла из нескольких этапов, в неё вошли задания пожарно-строевой, тактико-специальной и физической подготовки. Основной упор был сделан на отработку приёмов пожарно-прикладного спорта – подъём по штурмовой и трёхколенной лестницам на этажи учебной башни, вязка двойной спасательной петли, оценивалась и общая физподготовка – подтягивание, челночный бег, забег на 1 километр. В теоретической части соревнований участники письменно ответили на вопросы билетов.

Начальник отделения по вопросам подготовки личного состава отдела организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ Главного управления МЧС России по Севастополю Александр Косарев отметил, что спасатели всех шести пожарных частей, принимавших участие в смотре-конкурсе, показали высокий уровень квалификации. Лучшим пожарным уже в четвёртый раз подряд стал Николай Амирьян.

АЛЕКСАНДР КОСАРЕВ, начальник отделения по вопросам подготовки личного состава отдела ГУ МЧС России по Севастополю: «Среди победителей конкурса – пожарный третьей пожарно-спасательной части Николай Амирьян и начальник караула шестой пожарно-спасательной части Олег Балбасов».

Впереди у победителей региональных состязаний ответственная миссия: честь города-героя они будут защищать на соревнованиях Южного федерального округа, а дальше, если удастся вырваться вперёд – поборются за победу и на всероссийском уровне.