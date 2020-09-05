В Севастополе определили обладателя кубка городов-героев по дзюдо

В Севастополе определили обладателя престижного кубка городов-героев по дзюдо. Восемь команд, представляющих Керчь, Новороссийск, Тулу, Москву, Санкт-Петербург, Волгоград, Минск и Севастополь – сошлись в финальной схватке. О том, кто стал победителем и забрал заветный трофей – в сюжете нашего телеканала.

В соревнованиях приняли участие лучшие дзюдоисты России в абсолютной весовой категории свыше 100 кг, а также юношеские команды в возрасте до 18 лет. В финал вышли команды из Санкт-Петербурга и Севастополя. В абсолютном первенстве в финал пробился наш земляк Александр Шалимов. Турнир проходил в рамках празднования 75-летия Великой Победы.

Поприветствовать участников и зрителей приехали временно исполняющий обязанности губернатора Михаил Развожаев, председатель Законодательного Собрания Севастополя Владимир Немцев, и сенатор Российской Федерации Екатерина Алтабаева.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя: «В Севастополе дзюдо любят и знают, у нас очень сильная команда, хорошие традиции. Мы конечно рассчитываем на победу, но как говорится, победит сильнейший».

ВЛАДИМИР НЕМЦЕВ, председатель Законодательного Собрания Севастополя: «Дзюдо – это спорт сильных, выносливых, мужественных. Это спорт настоящих мужчин. И я желаю каждому спортсмену красивых зрелищных поединков, красивых бросков и чистых побед».

ЕКАТЕРИНА АЛТАБАЕВА, сенатор Российской Федерации: «Если вы одержали победу – не заноситесь, если вы потерпели поражение – не сгибайтесь, идите вперёд к намеченной цели. Победа будет за вами. Успехов! Пусть победит сильнейший».

После напутственных слов от руководителей региона, первыми на татами вышли юношеские команды. Нашей сборной противостояла команда из Северной столицы. Юные севастопольцы не смогли оказать должное сопротивление гостям из Санкт-Петербурга, уступив в финале с разгромным счётом 2:7.

Заключительным поединком вечера стал зрелищный бой в абсолютной категории между севастопольцем Александром Шалимовым и Тамерланом Башаевым, дзюдоистом из Москвы. У обоих спортсменов – внушительный список наград и титулов, вместе они выступают за сборную России по дзюдо.

На какой момент показалось, что силы спортсменов равны. Однако, гость из Москвы подловил нашего земляка. Эффектный амплитудным броском он поставил финальную точку в противостоянии против Александра Шалимова. Кубок городов-героев по дзюдо, а вместе с ним и главный приз от партнеров соревнования в размере 100 тысяч рублей, уезжает в Москву.

Почётным гостем турнира стал легендарный российский дзюдоист Сергей Новиков. Ветеран поделился впечатлением от Севастополя, где турнир городов-героев прошёл впервые.

СЕРГЕЙ НОВИКОВ, победитель Олимпиады 1976 по дзюдо, многократный чемпион мира и Европы: «Я уже не первый раз в Севастополе. Сам город мне нравится, люди мне нравятся. Очень красивые и хорошие люди. Добросердечные. И у всех одно желание – славу этого города продлить, приумножить и сделать его ещё красивее».

В этом году нашим дзюдоистам не удалось занять первые места и оставить кубок городов-героев в Севастополе. Однако, тренеры и спортсмены уверены, на следующий год нам обязательно повезет. Ведь как говорится – везёт сильнейшим.

Николай Кузнецов, Дмитрий Лелеко, «Севинформбюро»