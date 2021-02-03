В Севастополе определили сроки окончания строительства больницы скорой помощи, сдвинув их почти на 10 месяцев. Ранее предполагалось, что возведение БСМП в рамках единого медкластера закончится до конца 2021 года, однако планы пришлось скорректировать. В среду, 3 февраля, губернатор Севастополя Михаил Развожаев и управляющий директор по контролю за строительством госкорпорации «Ростех» Елена Сиэрра выехали на объект, чтобы лично проконтролировать ход реализации проекта.

Земляные работы на долгожданном объекте закончены на 80%. Котлован под больницу скорой медицинской помощи впечатляет масштабами – сотни метров в длину и ширину. Сложной конфигурации врезы в толщу известняковых отложений создали здесь удивительный ландшафт. Но в таком виде стройплощадка останется недолго.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «Сейчас завершается корректировка проекта нулевой части – чтобы приступить уже к фундаментам. Там необходимо изменения внести, потому что по результатам изысканий всё оказалось не так, как предполагалось с точки зрения карстовых образований. Поэтому фундаменты будут более простые. При этом, конечно, они никак не повлияют на надёжность [здания]».

Как только Главгосэкспертиза подтвердит изменение конструкции фундаментов новой больницы, рабочие приступят к нулевому циклу строительства.

Управляющий директор по контролю за строительством госкорпорации «Ростех» Елена Сиэрра отметила, что каждый объект строительства уникален. Стройка больницы скорой помощи осложнилась дополнительным изучением грунтов, а онкоцентра – археологическими изысканиями. Тем не менее, огромный комплекс БСМП планируют возвести к октябрю 2022 года.

ЕЛЕНА СИЭРРА, управляющий директор по контролю за строительством госкорпорации «Ростех»: «Для нашей компании эта работа, собственно говоря, хорошо знакома – потому что она специализируется на строительстве медицинских объектов. Поэтому мы надеемся на то, что в ближайшее время выходим в тот директивный график, который мы с губернатором обсуждаем, и, я думаю, что уже в следующем году, в октябре-месяце (как подтверждают, в том числе, и наши подрядные организации, которые здесь будут участвовать) мы выходим уже на пусконаладку, на отделочные работы».

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «Это нормальный, оптимистичный график, который мы постараемся обязательно выдержать».

Оснащение больницы скорой помощи частично будет обеспечено продукцией «Ростеха». Медико-техническое задание уже утверждено заказчиком – Правительством Севастополя и местным Департаментом здравоохранения.

ЕЛЕНА СИЭРРА, управляющий директор по контролю за строительством госкорпорации «Ростех»: «Оборудование мы закупаем, но часть оборудования, естественно, мы производим на предприятиях «Ростеха» – российского производства, которое мы используем в комплектовании наших медицинских объектов».

Комментируя важность оснащения новых медицинских объектов оборудованием именно российского производства, глава города Михаил Развожаев отметил, что такое оборудование будет установлено во всех учреждениях будущего медкластера.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «Специально обсуждали с Сергеем Викторовичем Чемезовым, когда подходили к реализации в целом медицинского кластера. Как вы знаете, у нас и на онкологический центр определен «РТ-СоцСтрой», и будущая инфекционная больница, которую мы пока не начинаем, но, тем не менее, планируем её здесь всё равно построить, на территории кластера… Мы хотели бы, чтобы максимально оборудование было отечественного производства – то, которое уже локализовано компанией «Ростех», чтобы в будущем и обслуживание его было более дешёвым и эффективным и, соответственно, мы максимально здесь получили выгоду».

Ксения Багинская, Елена Осадчая, Дмитрий Лелеко, «Севинформбюро»