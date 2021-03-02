В Севастополе оштрафовали местного жителя за незаконную добычу мидий

В Севастополе 43-летний местный житель обвиняется в незаконной добыче мидий в период действия соответствующего запрета, передает пресс-служба крымского Погрануправления.

В Крыму за сутки коронавирус зарегистрирован у 67 человек Гражданин был задержан сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым на одном из причалов г. Инкерман в момент сбора моллюсков с применением водолазного оборудования. Пограничники обнаружили и изъяли свыше 4,2 тысяч экземпляров мидий. Причиненный ущерб составил около двухсот тысяч рублей.

Было возбуждено уголовное дело. Нахимовским районным судом гражданин признан виновным в совершении преступления. Ему назначено наказание в виде крупного штрафа и исправительных работ сроком на пять месяцев.