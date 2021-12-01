В Севастополе остановили движение катеров из-за непогоды

В Севастополе остановили движение катеров, которую курсируют между южной и северной стороной города, из-за штормовой погоды, передает пресс-служба правительства города.

Электроснабжение восстановлено в Крыму после непогоды — минэнерго РФ «Компенсационные автобусы дежурили с 06:30 и готовы к перевозке пассажиров», — отмечается в сообщении.

Перевозка горожан на автобусах предполагает передвижение на Северную сторону от центральной площади на южной стороне до площади Захарова, на северной. К сожалению, такой вариант существенно увеличивает длительность поездки.