В Севастополе осудили экс-директора ГУПа за присвоение 1,3 млн рублей

В Севастополе осудили жителя Удмуртской республики, который ранее занимал пост директора ГУП «Пансионаты Севастополя». Он использовал в корыстных целях свой статус, чем нанес государству ущерб в размере одного миллиона 318 тысяч рублей, передает пресс-служба города.

В Ялте задержен директор транспортной компании за хищение 12 млн рублей «Установлено, что гражданин, будучи директором ГУП С «Пансионаты Севастополя», используя свои служебные полномочия проживал, использовал и распоряжался по своему усмотрению двухэтажным деревянным коттеджем, расположенном на территории базы отдыха «Любимовка», без осуществления оплаты за услуги проживания», – уточнили в сообщении.

Преступные действия мужчина совершал в период с 1 мая по 26 августа 2019 года. Суд постановил выплатить виновному штраф в размере 60 тысяч рублей. Кроме того, он был лишен на два года и шесть месяцев возможности занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления, деятельность на которых связана связана с административно-хозяйственными и организационно-распорядительными полномочиями.