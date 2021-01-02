В Севастополе от коронавируса скончался 38-летний

В Севастополе за сутки коронавирусом заболели 82 человека, трое умерли. Об этом сообщает пресс-служба городского Правительства.57 человек на 2 января выписаны после выздоровления. Скончавшиеся – люди в возрасте от 38 до 93 лет. Во всех случаях течение болезни было осложнено тяжёлыми хроническими заболеваниями.Всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 6932 человека. В настоящий момент выздоровели 6422 из них, 243 – умерли.По информации городского Департамента здравоохранения, на сегодняшний день в стационарах находятся 155 пациентов с подтверждённым COVID-19, в отделении для болеющих в легкой форме, – 174.Под наблюдением находятся 649 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.