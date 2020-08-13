В Севастополе от утопления каждое лето спасают более 60 человек

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Каждое лето более 60 человек спасают от утопления на пляжах Севастополя. Еще более 25 – спасти не удается. Чаще беда происходит в труднодоступных местах и вне благоустроенных зон отдыха. Ежедневно на каждом из 34 пляжей города поступает 5-6 обращений к спасателям. Об этом в эфире Независимого телевидения Севастополя рассказал Василий Борисович Сорокин, заместитель председателя Севастопольского отделения «Всероссийского общества спасания на водах». Безопасность пляжей – зона ответственности спасателей.

ВАСИЛИЙ СОРОКИН, заместитель председателя СРОО «Всероссийского общества спасания на водах»: «Перед функционированием каждого пляжа мы проводим очистку дна на 50 метров. Все пляжи были очищены и допущены нами к эксплуатации в летний период».

В следующем году ВОСВОДу исполнится 150 лет. Об истории движения, его сегодняшнем дне и перспективных проектах в программе «Актуальное интервью» рассказал Василий Борисович Сорокин, заместитель председателя СРОО «Всероссийского общества спасания на водах».